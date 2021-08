Federica Panicucci, addio a Mattino Cinque? Spunta il nome del sostituto

Dopo anni di successi al timone del talk show di Mediaset, Mattino Cinque, Federica Panicucci rischia il posto? Indiscrezione pazzesca

Arrivano importanti novità su Mattino Cinque attualmente fermo per la pausa estiva. Al suo posto Mediaset ha inserito Morning News con al timone la giornalista del TG5, Simona Branchetti. Questa ultima pare stia avendo moltissimo successo nella sfida contro la Rai che poco alla volta perde punti in termini di share.

Come si apprende dal settimanale Oggi, nella rubrica curata da Alberto Dandolo, la giornalista potrebbe prendere il posto della Panicucci: “Simona Branchetti è una risorsa interna e ha un contratto meno oneroso di Federica. A decidere però saranno gli ascolti”. Intanto come dicevamo, pare proprio che questi ultimi stiano diventando sempre più soddisfacenti per l’ammiraglia di Cologno Monzese.

Federica Panicucci rischia il posto a Mattino Cinque? Incredibile indiscrezione

Da quando Mattino Cinque è andato in pausa estiva il posto della Panicucci è stato preso dalla giornalista del TG5, Simona Branchetti, con Morning News. Stando all’indiscrezione lanciata nella rubrica “Ah… Saperlo” curata da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, la Banchetti, attualmente reginetta del mattino su Canale Cinque, potrebbe prendere il posto della Panicucci.

A confermarlo però saranno gli ascolti. Staremo a vedere se a distanza di tredici anni che l’hanno vista impegnata per Mattino Cinque assieme ad un susseguirsi di partner come Claudio Brachino, Paolo Del Debbio e Francesco Vecchi, la Panicucci possa realmente perdere il posto. Intanto la quattordicesima edizione del talk show timonato da Federica, ha raggiunto in termini di share una media altissima.