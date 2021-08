Fabrizio Corona, durissimo sfogo: “Se succede, faccio saltare…” – VIDEO

Fabrizio Corona ha deciso di sfogarsi con i propri followers a causa della sua squadre del cuore, l’Inter. Andiamo a vedere le sue parole su Instagram.

Non sono stati mesi facili per Fabrizio Corona, tra polemiche social, arresti domiciliari e la relazione con Nina Moric che ha messo nell’occhio del ciclone anche l’innocente figlio Carlos Maria. Adesso per il paparazzo ci sono nuovi problemi di cuore, ma non stiamo parlando di presunte relazioni personali. Infatti il problema è sorto con la squadra del cuore di Corona, stiamo parlando dell’Inter.

Dopo la cessione di Achraf Hakimi, i nerazzurri starebbero vendendo anche Romelu Lukaku. Il calciatore belga, infatti, ancora deve essere pagato completamente dal Manchester United. L’Inter deve ancora 55 milioni ai Red Devils e per versare la somma potrebbe vendere lo stesso belga per ben 130 milioni. E’ sempre più vicino quindi il ritorno di Lukaku al Chelsea. La notizia non è andata giù al Fabrizio Corona tifoso, andiamo quindi a vedere il suo sfogo sui social.

Fabrizio Corona contro la cessione di Lukaku: duro sfogo sui social network

La cessione di Romelu Lukaku è sempre più vicina per l’Inter, con i nerazzurri pronti a vendere il secondo top player che ha permesso la vittoria dello scudetto durante la passata stagione. Una notizia che di certo non è passata inosservata per Fabrizio Corona. Il paparazzo ha voluto sfogarsi con i propri followers attraverso alcune foto postate sulle stories del suo profilo Instagram.

La prima stories postata mostra una foto di Lukaku con Simone Inzaghi. Su di essa Corona ha aggiunto una didascalia in cui afferma: “Se va via faccio saltare la sede dell’Inter“. La seconda story postata, invece, mostra uno striscione intimidatorio della Curva Nord in cui gli ultras affermano: “Società attenzione, le promesse vanno mantenute“. Il fotografo quindi alimenta il clima di tensione intorno ai nerazzurri e non gradirebbe la partenza del grande bomber Romelu Lukaku.