Calciomercato Inter, non solo Lukaku: un altro top player in vendita

Calciomercato Inter, ora il rischio di ridimensionamento per i nerazzurri è grande. Un altro top player potrebbe partire molto presto

Un vero e proprio terremoto in casa Inter. Romelu Lukaku è ormai virtualmente un nuovo giocatore del Chelsea, e potrebbe raggiungere Londra già nei prossimi giorni. Accordo totale tra i Blues e il giocatore, resta da trovare la giusta intesa con la dirigenza nerazzurra. Un colpo basso per i tifosi, che riponevano nel bomber belga tutte le aspettative e le speranze per la prossima stagione.

Al suo addio e a quelli di Achraf Hakimi e Antonio Conte, però, potrebbe presto aggiungersene un altro a sorpresa. Secondo quanto raccontato da Tuttosport, infatti, Mino Raiola avrebbe iniziato a guardarsi intorno per il suo assistito Stefan De Vrij. Il difensore potrebbe lasciare l’Inter già in questa sessione di calciomercato, e sta venendo proposto ad alcuni top club di Premier League.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, spunta un colpo a sorpresa: tifosi esterrefatti!

Calciomercato Inter, De Vrij potrebbe finire in Premer League

Non è ancora finita per l’Inter sul fronte cessioni. Stefan De Vrij potrebbe presto seguire le orme di Romelu Lukaku, direzione Premier League. Stando a quanto riferito da Tuttosport, l’agente del giocatore Mino Raiola avrebbe già iniziato a sondare il terreno per un eventuale trasferimento in Inghilterra. Il contratto del centrale olandese andrà in scadenza nel 2023, e ancora non sembrano esserci discorsi avviati per il rinnovo.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Lukaku: Inzaghi ha già scelto i sostituti

La richiesta dell’Inter si aggira comunque intorno ai 40 milioni di euro per lasciarlo partire, una cifra non da poco considerando quanto manca al termine del mercato. Ad oggi non sono ancora arrivate offerte concrete, ma qualcosa potrebbe muoversi già nei prossimi giorni.