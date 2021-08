Anticipazioni Tempesta d’Amore, salta il piano: Rosalie scopre tutto!

Le prossime anticipazioni di Tempesta d’Amore fanno sapere di un piano che salta a causa di Rosalie: ha scoperto tutto!

Domani, venerdì 6 agosto, nella fascia oraria dalle 19:35 alle 20:30 andrà in onda, come di consueto, un nuova puntata di Tempesta d’Amore su Rete 4. La soap opera tedesca di Julia Bachmann e Bea Schmidt in onda dal 2005 è giunto alla sua diciassettesima edizione e prosegue a gonfie vele con un seguito molto folto di telespettatori.

LEGGI ANCHE > > > Temptation Island, ex protagonista diventa mamma per la prima volta – FOTO

NON PERDERTI > > > Raffaella Carrà, dedica speciale da Porto Santo Stefano: di cosa si tratta

Le anticipazioni della prossima puntata di Tempesta d’Amore fanno sapere che Christian indirizzerà Erik verso la nuova strada: per farlo dovrà attraversare l’aria boschiva di Florian. Intanto Vanessa soffrirà nuovamente di grosse e dolorose fitte al ginocchio ed in suo soccorso arriverà Robert che la convincerà a farsi operare.

LEGGI ANCHE > > > Rai, clamorosa esclusione in vista della prossima stagione: “Resta fuori”

Anticipazioni Tempesta d’Amore, Rosalie scopre tutto!

Durante la prossima puntata di Tempesta d’Amore, Rosalie scoprirà che André ha ideato un piano ad hoc per sottrarre dei soldi a Werner e rimarrà senza parole. Tuttavia, André proverà in tutti i modi di non farla parlare e di tenere il segreto: alla fine Werner non saprà nulla, Rosalie decide di farsi gli affari suoi e non rivelare quanto è venuta a sapere. Alla fine il colpo di scena: presa dai sensi di colpa, rivelerà tutto a Werner.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Dayane Mello, consacrazione definitiva: sarà protagonista in un nuovo reality

Nel frattempo, Maja e Florian pensano di voler rimboschire insieme la foresta, ma i costi sono troppo alti per la loro portata.