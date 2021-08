Anticipazioni Love is in the Air, Efe è sotto indagine

Le anticipazioni di oggi, giovedì 5 agosto di Love is in the Air fanno sapere di Efe sotto indagine da parte di un personaggio

Come di consueto, oggi giovedì 5 agosto, andrà in onda un’altra puntata della soap opera turca Love is in the Air – Sen Çal Kapımı a partire dalle 14:45 su Canale 5. La trasmissione sta ottenendo tantissimi consensi e sempre più telespettatori si appassionano alle vicissitudini turche nella città vicino Istanbul, soprattutto adesso che un’altra soap opera turca è in pausa: Mr Wrong – Lezioni d’Amore.

LEGGI ANCHE > > > Marcell Jacobs, che bomba: concorrente in un famosissimo programma TV

NON PERDERTI > > > Marco Bocci-Laura Chiatti, aria di crisi in famiglia? Arriva l’annuncio

Se da un lato c’è Can Yaman nei panni di Özgür Atasoy a far battere il cuore a tutte le donne, da quest’altro lato c’è Kerem Bürsin nei panni di Serkan Bolat. Sarà proprio su quest’ultimo che si incentrerà la puntata di questo giovedì.

LEGGI ANCHE > > > GF Vip 6, incredibile indiscrezione: celebre giornalista nel cast!

Anticipazioni Love is in the Air, Serkan indaga su Efe

Ultimo arrivato in città, Efe sarà il nuovo socio di Serkan ma quest’ultimo non si fida affatto della sua persona tanto da chiedere a Engin di indagare. Nel frattempo, Efe è intenzionato ad acquistare le quote dell’azienda di Ferit, pari al 5%, di questo passo la sua proprietà diventerebbe del 50%: sarebbe a dire metà dell’azienda nelle sue mani. Serkan non vuole e lo dice a Selin che, a sua volta, cerca di sottrarre quel 5% di quote a Ferit, seppure invano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Amici, Maria stravolge tutto: fuori altro volto e sconvolgente decisione su De Martino

Nel frattempo, Ayfer è furioso con Eda per non aver accettato il suo aiuto ed aver preferito scappare con Serkan. Quest’ultimo l’ha lasciata e la ragazza non si dà pace: chiederà infatti aiuto a Piril e Leyla per scoprire qualcosa in più.