Andrea Delogu, disavventura al mare: paura per le sue condizioni

Andrea Delogu e la sua amica Emma Stokholma stanno trascorrendo insieme le vacanze al mare: un brutto incidente, però, ha fatto preoccupare per la salute della presentatrice radiofonica dai capelli rossi. Ecco cosa è successo.

Andrea Delogu, diventata popolare soprattutto dopo la sua esperienza come conduttrice della versione estiva de La vita in diretta, ha recentemente vinto un premio come miglior trasmissione radiofonica grazie al successo di “La versione delle due” in onda su Radio Due. In questi giorni si gode la meritata vacanza con l’amica Emma Stokholma.

Emma ha appena vinto il Premio Bancarella, con una pioggia di voti: è riuscita infatti a raccoglierne ben 140 su 170. Anche la poliedrica Delogu si è lanciata come scrittrice, pubblicando il suo libro “La collina” insieme ad Andrea Ceriola per Mondadori. Durante le meritate vacanze delle due vulcaniche ragazze, però, c’è stato un brutto incidente.

Cosa è successo ad Andrea Delogu al mare?

Come ha raccontato la stessa Andrea Delogu su Instagram, è caduta dagli scogli durante le vacanze al mare. Inizialmente non pensava di essersi fatta male, ma poi ha iniziato a fargli molto male il quarto dito del piede, detto anche pondulo. Subito dopo, la situazione è peggiorata, quando un brutto livido ha cambiato il colore della parte dolorante.

Andrea Delogu, nonostante la disavventura, non perde la sua simpaticissima ironia, documentando il tutto ai propri fan. Sin dall’inizio, quando il dito faceva male, ha condiviso il suo timore che fosse rotto. Successivamente, quando è uscito il livido, ha scherzato con l’amica Emma Stokholma: “Pretendo di essere trattata come una persona ferita!“.

Ecco alcuni dei video pubblicati da Andrea Delogu su Instagram: