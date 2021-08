WhatsApp, come sapere il luogo delle vacanze dei tuoi amici: trucco pazzesco!

Spunta su WhatsApp un trucco pazzesco per scoprire il luogo delle vacanze dei nostri amici. Andiamo quindi a vedere come utilizzare il trick.

Sono tantissime le funzioni presenti su WhatsApp, con gli utenti che spesso si scatenano con trucchi ed easter egg. L’ultimo trucco infatti ci permette di scoprire la posizione in cui sono in vacanza i nostri amici. Infatti per farlo bisognerà seguire alcuni semplici passi. Prima di tutto si dovrà aprire l’applicazione sulla versione Web, poi successivamente dovremo cliccare sulla tastiera Ctrl + Alt + Canc aprendo così il task manager.

Una volta aperto il task manager l’utente dovrà cliccare su Win + R per poi digitare prima le lettere “cmd” e poi la parola “netstat-an“. Così facendo riuscirete ad ottenere l’indirizzo IP dell’altra persona. Inserendo questo indirizzo nel sito http://www.ip-adress.com/ip_tracer/, riuscirete così a scoprire la posizione della persona con cui state parlando. Andiamo quindi a vedere l’ultima funzione in arrivo sull’applicazione.

WhatsApp, arrivano i messaggi temporanei: dureranno solo 7 giorni

Non mancano mai le novità all’interno di WhatsApp, specialmente in questo 2021 caratterizzato da tantissime nuove funzioni inserite sull’applicazione. Infatti gli sviluppatori di Menlo Park hanno inserito anche i messaggi validi per solamente sette giorni. Insomma da oggi potrete inviare messaggi che sono visibili per una sola settimana e sono denominati ‘effimeri‘. La scelta va a riprendere alcune funzioni simili dei competitors.

Attivare il nuovo tool è semplicissimo e sarà possibile usarla anche sulla versione Web dell’applicazione. Infatti nel caso in cui un utente vorrà usare i ‘messaggi effimeri‘ dovrà cliccare sulla foto profilo del contatto con cui sta parlando e poi andare nella sezione ‘Messaggi temporanei‘. Cliccando qui, infatti, possiamo selezionare ‘messaggi a scomparsa’ ed attivarli. Così facendo i vostri messaggi saranno visibili per una sola settimana, prima di autodistruggersi.