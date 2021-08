Uomini e Donne, rivelazione di Ida Platano: nuovo flirt?

Dopo la fine della storia con Riccardo Guarnieri, Ida Platano la dama di Uomini e Donne è nuovamente sulla piazza per le conquiste

A pochi mesi dalla pausa estiva di Uomini e Donne, Ida Platano è tornata in mezzo alle polemiche a causa dell’ex Riccardo Guarnieri con il quale sembrerebbe essere definitivamente finita. Come può una dama così affascinante essere single? I suoi fan non riescono a spiegarselo, ecco perché ripetutamente chiedono alla Platano se ci sono novità in amore.

Con una linea sottile tra ironia e fastidio, la dama ha risposto una volta e per tutte ai suoi followers di Instagram: “In tantissimi mi chiedete se ho il fidanzato: no, non ce l’ho, ve l’ho già detto. Non c’è nessuno, va tutto tranquillo ed io sto bene così, come ve lo devo dire?”.

Uomini e Donne, Ida Platano non chiude le porte ai pretendenti

Nonostante Ida Platano sia stata abbastanza chiara con i suoi followers, durante lo sfogo su Instagram ha ammesso: “Quando sarà, sarà, se arriverà, arriverà, si vedrà”. La dama, dunque, non ha totalmente sbarrato le porte a chi volesse farsi avanti, ma ha anche affermato: “Già ho una vita molto impegnata, figuriamoci. Ci manca solo quello” e chiosa con una risata ed un “vedremo”.

La dama di Uomini e Donne, dunque, scenderà di nuovo in studio alla ricerca dell’uomo che le faccia battere il cuore? Oppure si dedicherà a sé stessa ed alla sua cura? Bisogna aspettare soltanto settembre.