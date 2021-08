Uomini e Donne, dalla malattia al matrimonio: proposta emozionante – VIDEO

Ex tronista di Uomini e Donne emoziona tutti sul web. Dopo un difficile momento legato alla comparsa di un processo tumorale, arriva la proposta di matrimonio

Dopo la tempesta c’è sempre il sereno e questa volta è il caso di dirlo per Sabrina Ghio, ex ballerina professionista di Amici e volto noto anche negli studi di Uomini e Donne. La Ghio infatti ha partecipato anche al talk show, ideato e condotto da Maria De Filippi, per trovare l’amore. La sua esperienza però si concluse con tanta delusione: il tentativo di trovare un compagno non andò a buon fine.

Ma oggi la ballerina è felicemente fidanzata con Carlo Negri. Questo ultimo è sempre presente nella sua vita ed è anche premuroso con la primogenita che Sabrina ha avuto da un’altra relazione. Ma le belle notizie per la 36enne non finiscono qui: il suo attuale compagno le ha chiesto di sposarlo. Il momento della proposta di matrimonio è stato racchiuso in un filmato che la Ghio ha condiviso su Instagram con i suoi followers.

Fiori d’arancio per Sabrina Ghio. L’ex volto di Uomini e Donne ha immortalato la richiesta di matrimonio ricevuta dal suo compagno: il video

“Come in una favola. È e sarà per sempre siiiiiiiiiiiiiiiiiiiii“, queste le parole di Sabrina Ghio sotto al video pubblicato su Instagram. A questo punto la sua risposta è scontata. L’ex tronista di Uomini e Donne presto convolerà a nozze con il suo attuale compagno, Carlo Negri. Intanto il momento speciale della proposta di matrimonio, resa visibile a tutti, sta in queste ore emozionando il web.

Per la Ghio è stato questo un momento magico arrivato in occasione del suo compleanno e dopo un periodo difficile che ha dovuto attraversare. L’ex tronista lo scorso mese di giugno ha subito un intervento chirurgico per fermare un processo tumorale. Non ci resta che fare i nostri auguri a Sabrina Ghio.