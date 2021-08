Un posto al sole, che mazzata per i fan: la decisione è definitiva

‘Un posto al sole’ va in vacanza e cambia anche la programmazione di Rai 3. L’ultima puntata ci sarà il 6 agosto: cosa cambierà al rientro.

Con l’arrivo dell’estate cambiano anche i palinsesti televisivi. E’ proprio il caso di Rai 3, che vedrà l’addio momentaneo della soap opera ‘Un posto al sole‘. Infatti il 6 agosto ci sarà l’ultima puntata della soap opera napoletana, con i telespettatori che dovranno dire addio per un pò. Al posto della trasmissione verrà messo in onda il programma ‘Via dei matti‘ con Stefano Bollani e Valentina Cenni.

Fortunatamente, però, i telespettatori non dovranno abbandonare la serie per lungo tempo. Infatti i nuovi episodi arriveranno dopo due settimane. Quindi i telespettatori diranno addio solamente dal lunedì 9 agosto a venerdì 20 agosto. Le nuove puntate quindi arriveranno il successivo lunedì 23 agosto, quando la serie tornerà nel palinsesto televisivo di Rai 3. Ovviamente non cambia l’orario di trasmissione, fissate alle 20:45.

Un posto al sole, la serie torna il prossimo 23 agosto: le anticipazioni

‘Un posto al sole’ è pronto a tornare il prossimo lunedì 23 agosto. Andiamo quindi a vedere tutte le anticipazioni prima della pausa estiva. Infatti negli ultimi episodi trasmessi dal 2 al 6 agosto 2021, Filippo continuerà a tentare di recuperare i ricordi perduti. Proprio grazie a questa sua volontà incontrerà nuovamente una vecchia conoscenza. Inoltre ci saranno novità sull’amicizia tra Patrizio e Clara. Il giovane infatti si proporrà come baby-sitter.

L’idea piace molto alla donna, ma l’idea che Patrizio si sacrifichi per lei inizia a preoccuparla visto che non vuole che i suoi problemi ricadano su di lui. Mentre invece per Jimmy arriverà il momento di vivere il primo amore. Cresce la tensione tra Fabrizio e Marina, mentre le cose andranno per il meglio tra Michele e Silvia. Infatti l’uomo non vorrà più trascurarla e sorprenderà Silvia con una dolce sorpresa.