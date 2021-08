Royal Family, Harry e Meghan ancora sotto i riflettori: l’ultima follia è assurda e a Buckingham Palace non si parla d’altro.

Il 4 agosto è dietro l’angolo e il principe Harry lo vuole far diventare un giorno straordinario. Domani Meghan Markle compirà infatti 40 anni, con un compleanno che si annuncia speciale. L’arrivo della piccola Lilibet Diana ha unito ancor di più la coppia, sempre più felice della splendida famiglia creata in questi anni. Nella villa da 11 milioni di dollari a Montecito, in California, i due festeggeranno con un party privato. Secondo quanto riferito da alcuni esperti reali, alla celebrazione parteciperanno la madre di Meghan, Doria, così come gli amici intimi Oprah Winfrey, George e Amal Clooney. A quanto pare però non ci sarà nessun esponente della Royal Family in America.

Royal Family, la follia di Harry per il compleanno di Meghan: una torta piuttosto economica

Nonostante l’importanza dell’evento il duca del Sussex non ha voluto però spendere troppo per il dolce celebrativo. Ha ordinato una torta, come definita dal The Sun “ridicola”, dalla vicina panetteria Posies & Sugar, dal “modico prezzo” di circa 180 dollari. Un dolce che il noto negozio confeziona in modo assolutamente personalizzato. Niente di straordinario ma una ‘normalissima’ pasticceria di quartiere con composizioni ‘minimal’, come è possibile vedere sul sito web di riferimento.

Gli ospiti della festa di compleanno, che dovrebbe includere 65 persone tra amici e componenti della famiglia di Meghan, potranno godersi “tavoli all’aperto” con cibi e vini di provenienza locale.

Colin Cowie, che è stato il miglior wedding planner e catering votato da Vogue nel 2018, si è occupato dell’organizzazione del party.

Ha organizzato cerimonie per diverse star di alto profilo, tra cui Oprah Winfrey, Tom Cruise e Kim Kardashian.