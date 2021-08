Raffaella Carrà, la decisione della Rai fa impazzire i fan: è ufficiale

Ad un mese dalla morte di Raffaella Carrà, la Rai ha preso una decisione importante che ha fatto gioire i fan della compianta artista

Domani sarà un mese dalla morte che ha sconvolto l’Italia ed il mondo intero. Raffaella Carrà è scomparsa il 5 luglio e da allora la Rai non ha smesso di mandare in onda tutti i programmi fatti da lei, da Carramba che sorpresa fino a A raccontare comincia tu. In entrambi i programmi dell’artista era evidente l’amore che la gente comune e quella dello spettacolo nutrivano nei suoi confronti, per questo ai vertici della TV di Stato hanno deciso di dedicarle la giornata di domani.

Raffaella Carrà, l’omaggio Rai ad un mese dalla scomparsa

Domani, giovedì 5 agosto, ad un mese dalla morte dell’artista 78enne, la Rai ha deciso di mandare in onda uno speciale di Techetecheté chiamato Raffaella & Friends. A partire dalle 20:35, su Rai 1, ci sarà un viaggio attraverso la carriera della compianta bolognese con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo che l’hanno ospitata nel corso degli anni.

Dai famosi duetti con Katia Ricciarelli e Renato Zero, fino ai debutti celebri da lei annunciati – come quello di Elisa a Sanremo, per finire a ospitate come quella di Roger Moore. Questo e molto altro nello speciale di domani dedicato alla Regina della TV italiana che ci ha lasciati d’improvviso gettando l’Italia intera in un profondo dolore, come se ognuno di noi avesse perso una persona veramente cara.