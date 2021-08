Netflix, dramma per un amatissimo attore: “Ho avuto problemi mentali”

Uno degli attori più amati di Netflix ha rivelato di aver avuto problemi mentali. Andiamo a vedere le sue rivelazioni durante l’ultima intervista.

La popolarità ed il successo non sono per forza la chiave per la felicità e lo sa bene Kit Harington. L’amatissimo attore, infatti, è stato uno dei protagonisti de ‘Il trono di Spade’ nel ruolo di Jon Snow. Il performer inglese ha raggiunto i 34 anni ma durante la sua vita ha dovuto avere a che fare con un esaurimento nervoso che l’ha messo in difficoltà specialmente dopo le riprese di ‘Game of Thrones‘.

Nonostante i numerosi problemi di salute mentale, Harington sul set della serie ha trovato l’amore della sua vita, Rose Leslie, Al temine de ‘Il trono di Spade‘ Kit ha rivelato di volersi prendere un anno sabbatico per risolvere i problemi di salute mentale. Ma a scaturire l’esaurimento nervoso dell’attore ci ha pensato la natura violenta, intensa ed emotiva della serie, tra le più amate in tutto il mondo. Andiamo quindi a vedere le dichiarazioni di Harington alla stampa.

Netflix, Kit Harington alle prese con un esaurimento nervoso: le sue parole

Kit Harington ha rivelato i suoi problemi di salute mentale durante la sua ultima intervista affermando: “Dopo Game of Thrones e durante le ultime stagioni ho affrontato delle difficoltà a livello mentale, se devo essere onesto. Penso fosse direttamente dovuto alla natura dello show“. L’attore ha poi spiegato che non è stato un buon periodo della sua vita, infatti sentiva il peso di dover pensare di essere la persona più fortunata al mondo. In merito Kit ha aggiunto: “Io in realtà mi sentivo davvero vulnerabile“.

Lo scorso 2019 Kit Harington è stato ricoverato in un centro di salute mentale proprio al termine di Game of Thrones. Infatti lo stress l’aveva portato all’abuso di alcol e quindi l’attore aveva optato per un rehab di lusso per disintossicarsi. Dopo appena un anno di pausa Harington ha deciso di tornare sul set, stavolta accanto ad Angelina Jolie nel film Eternals. Inoltre nei primi mesi del 2021 è arrivato anche il primo figlio dell’attore. Infatti il figlio è frutto dell’amore tra Kit e Rosa Leslie, che si sono conosciuti proprio sul cast de ‘Il Trono di Spade’.