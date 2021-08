Milly Carlucci, si va verso una decisione clamorosa: svolta epocale

Ballando con le stelle, programma in onda sulla Rai e condotto da Milly Carlucci, potrebbe andare verso una svolta clamorosa. Di cosa si tratta.

È uno dei programmi più seguiti e più attesi in vista del prossimo autunno. In questi giorni se n’è parlato tanto del programma condotto da Milly Carlucci, non solo per l’addio clamoroso di Raimondo Todaro, ma anche per le inaspettate novità sul cast. Da sempre la padrona di casa ha scelto i concorrenti seguendo una linea dalla quale mai si è discostata: non scegliere personaggi che hanno già partecipato ad altri talent show o reality. Sarà così anche quest’anno? Purtroppo questa ideologia potrebbe crollare in vista della edizione del 2021.

Sono due i nomi che portano a pensare a un cambio di rotta: Mietta e Morgan, entrambi con un passato televisivo nei talent. Il secondo ad esempio è stato coach in tutti i talent possibili da X Factor ad Amici passando per The Voice.

Ballando con le stelle, verso una decisione clamorosa: svolta epocale

Il principio che da anni ha contraddistinto Ballando con le stelle dagli altri talent show è stato proprio il fatto che per potervi prendere parte, il personaggio famoso non avrebbe dovuto avere un passato televisivo come concorrente a dei reality o altri programmi simili.

Quest’anno però tale presa di posizione potrebbe vacillare non solo perché nel cast c’è Morgan ma anche perché potrebbe esserci una famosa cantante che di reality e talent ne ha fatti parecchi. Si tratta di Mietta che ha partecipato a Music Farm, Tale e quale show e I migliori anni.

Milly Carlucci a TvBlog sulla questione ha ammesso: “Finché ci riusciamo vorrei mantenere questo principio. Il motivo è semplice, nei reality ci si racconta in situazioni estreme, rischieremmo di vedere storie già raccontate. Diverso è il discorso dei talenti veri e propri lì non c’è nessuna preclusione.”