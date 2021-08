Marco Bocci-Laura Chiatti, aria di crisi in famiglia? Arriva l’annuncio

Da tempo si parla di crisi nella famiglia Bocci. Ma cosa sta accadendo realmente? La Chiatti su Instagram cerca di mettere a tacere i rumor

Da diverso tempo i fans della coppia Marco Bocci-Laura Chiatti temono che tra i due ci possa essere una crisi. Ma a tranquillizzarli ci pensa il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini: nella famiglia Bocci non si respira affatto aria di crisi.

Difatti, da maritino perfetto, Marco starebbe aiutando la Chiatti ad attraversare un periodo delicato probabilmente generato dai rumors che sono circolati circa la loro relazione e la presunta crisi. Più volte l’attrice si è sfogata su Instagram dove non molti giorni fa, per mettere a tacere le voci, ha parlato di un graditissimo regalo ricevuto dal marito.

La famiglia Bocci nel ciclone del gossip: i due affermano di non essere in crisi ma c’è chi nutre ancora forti dubbi

Intanto se Laura Chiatti cerca in ogni modo di mettere a tacere le voci che circolano su una presunta crisi, c’è ancora chi nutre forti dubbi. L’Investigatore Social sostiene che il rapporto tra Marco e Laura vada avanti solo ed esclusivamente per la presenza dei due bambini, Enea e Paolo.

Inoltre, ad alimentare i sospetti sulla presunta crisi, i comportamenti dell’attore sul suo account di Instagram dove non appare mai assieme a sua moglie. Dal suo profilo infatti, da illo tempore mancano foto assieme alla Chiatti. Non ci resta che attendere per capire cosa sta realmente accadendo alla coppia più seguita e amata di sempre.