Marcell Jacobs, che bomba: concorrente in un famosissimo programma TV. Il neo campione olimpico dei 100 metri è sempre più sotto la luce dei riflettori

E’ a tutti gli effetti il momento di Marcell Jacobs. E’ lui il fiore all’occhiello di questa Olimpiade di Tokyo 2020 per la nazionale italiana. Tutte le medaglie d’oro sono importanti, ma alcune hanno senza dubbio un peso maggiore. Come si suol dire, i 100 metri sono la gara regina della manifestazione a cinque cerchi. Il ragazzo di El Paso ha stupido il mondo con un 9.80 che rimarrà incastonato nella storia. Sull’albo d’oro dell’atletica internazionale il suo nome succede addirittura a quello del più grande di sempre, ovvero Usain Bolt. Una serie di emozioni così forte e condensata in poche ore da perdere completamente la testa. Eppure Jacobs è uno che sa mantenere i piedi per terra, uno di quelli che si è fatto da solo e che la gavetta l’ha conosciuta davvero. Anche dal punto di vista economico, però, questo è un periodo da sfruttare a pieno, tra sponsorizzazioni in arrivo e comparsate in televisione.

Marcell Jacobs, che bomba: concorrente a “Ballando con le Stelle”

Il primo grande show del piccolo schermo a corteggiarlo è stato ‘Ballando con le Stelle’. Il programma di Rai 1, condotta da Milly Carlucci, ha ospitato nel corso degli anni moltissimi personaggi sportivi di rilievo, tra cui medaglie d’oro olimpiche come Igor Cassina e Fabio Basile.

È la Gazzetta dello Sport a lanciare l’indiscrezione, parlando della storica conduttrice romana molto interessata al personaggio. Jacobs, oltre alle imprese sportive ha alle spalle anche una storia particolare, per il rapporto con il padre e la crescita con la madre a Desenzano del Garda. Un bel quadro da raccontare anche attraverso uno show di vasta portata come ‘Ballando’. A confermare la possibilità di una partecipazione dell’olimpionico ci ha pensato anche la fidanzata di quest’ultimo, ovvero Nicole Daza, intervistata dal Corriere della Sera.

“A me piace Ballando con le stelle, credo lui sia adatto, bello com’è“, ha sottolineato la ragazza. Vedremo se alla fine l’idea andrà in porto come previsto. I fan già sono in attesa.