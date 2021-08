La protagonista della soap opera “Love is in the air” ha lanciato un appello disperato per il suo paese, la Turchia: in questi giorni oltre 130 incendi hanno distrutto 100 ettari di terreno. Scopri il suo messaggio.

L’estate 2021, purtroppo, sembra essere costellata di disastri climatici. Prima la Germania ha subito gravi allagamenti a causa delle pesanti precipitazioni, poi la Sardegna è stata vittima di un esteso incendio, forse di natura dolosa. Anche nel comasco hanno avuto ingenti danni a cose e persone a causa di un nubifragio.

LEGGI ANCHE >>> Anticipazioni Love is in the air, Efe lascia Istanbul: le minacce a Selin

NON PERDERTI >>> Love is in the Air, amara verità: protagonista vittima di un lutto

In Turchia, putroppo, da circa una settimana sono divampati oltre 130 incendi, molti dei quali sono ancora attivi. Si stima che sia stata bruciata un’area grande 100 ettari: otto persone sono morte, e molti allevatori hanno perso i loro animali. In questa situazione, l’attrice turca Hande Ercel, protagonista di Love is in the air, ha lanciato un appello.

Ecco Hande Ercel in un momento rubato nel set della soap opera:

View this post on Instagram A post shared by Hande Erçel (@handemiyy)

Love is in the air: le riprese della nuova stagione vanno avanti, nonostante l’incendio

Hande Ercel scrive in inglese e turco sui propri profili social, per essere sicura che il suo messaggio arrivi il più lontano possibile. Ha deciso dunque di aderire ad una raccolta fondi, perchè sembrerebbe che il governo turco non abbia più abbastanza aerei per far fronte all’emergenza e spegnere gli incendi.

LEGGI ANCHE >>> Elettra Lamborghini, incendio sull’aereo: le sue condizioni – FOTO

L’attrice rilancia più volte il suo appello con delle Storie su Instagram, dove chiede di collaborare tutti quanti nel creare un mondo migliore. Nonostante la delicata situazione ambientale, Hande Ercel si trova impegnata in questi giorni nelle riprese della nuova stagione di “Love is in the air”, di cui presto Mediaset trasmetterà le puntate.

Ecco l’appello su Instagram di Hande Ercel, protagonista di “Love is in the air”: