Gigi D’Alessio diventerà padre: la terribile reazione di Anna Tatangelo – FOTO

Soltanto ieri la notizia che Gigi d’Alessio sarebbe diventato padre: ma il settimanale Chi ha rivelato anche la reazione dell’ex moglie

Il gossip dell’estate riguarda Gigi d’Alessio e la sua nuova fiamma Denise Esposito. La coppia si è conosciuta dopo un concerto del cantautore partenopeo a Capri, grazie ad un’amica in comune e da quel momento i due sono rimasti sempre in contatto. Il magazine Chi, soltanto ieri ha sganciato quella che è una vera e propria bomba: Gigi D’Alessio sarà padre per la quinta volta.

LEGGI ANCHE > > > Raffaella Carrà, la decisione della Rai fa impazzire i fan: è ufficiale

NON PERDERTI > > > Uomini e Donne, rivelazione di Ida Platano: nuovo flirt?

Dopo Claudio, Ilaria, Luca e Andrea, infatti, sembrerebbe che la nuova fidanzata, Denise Esposito di 26 anni più giovane, è incinta.

LEGGI ANCHE > > > Uomini e Donne, dalla malattia al matrimonio: proposta emozionante – VIDEO

Gigi d’Alessio, la reazione di Anna Tantangelo alla notizia del quinto figlio