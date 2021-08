Un aggiornamento che nessuno si aspettava sul GF Vip 6. Un celebre giornalista è pronto a varcare la porta rossa.

Il GF Vip 6 inizia a prendere forma e tra smentite e conferme, Alfonso Signorini sarà per il terzo anno consecutivo il conduttore del programma. Oltre a lui, in questi giorni sono stati rivelati, non in via ufficiale, i nomi dei nuovi concorrenti. Ma non solo, aggiornamenti importanti sono stati annunciati anche sul fronte opinionisti. .

Pupo ha annunciato che non sarà più opinionista al Grande Fratello Vip. Il cantante ha deciso di mollare lo show dopo tre anni per tornare ai suoi impegni musicali. Sulla scia dell’addio anche Antonella Elia che verrà sostituita da una ex concorrente del GF Vip: Adriana Volpe. La conduttrice prenderà il posto di Antonella Elia, con la quale ha condiviso l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Ma non sarà l’unica. Infatti Antonella Elia e Pupo faranno spazio a un duo tutto femminile: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Intanto uno dei prossimi concorrenti sarà un noto giornalista Rai.

GF Vip 6, incredibile indiscrezione: celebre giornalista nel cast

Ci sarà anche Amedeo Goria nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, anche se ufficialmente non può ancora dirlo. Il giornalista, ormai pensionato, seguirà così le orme di sua figlia Guenda Goria e della sua ex moglie Maria Teresa Ruta, entrambe gieffine della scorsa edizione.

Il nome di Amedeo Goria piace molto ai piani alti di Mediaset dato che era stato scelto anche per partecipare all’edizione de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. Poi è stato scartato in seguito ad una non eccellente visita medica.