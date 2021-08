Questo è uno dei francobolli rari più iconici e ricercati della storia. Il suo valore? Si parla di 37 milioni di euro

Una cifra da record, per uno dei francobolli rari più iconici e ricercati di sempre. Certe volte il mondo del collezionismo lascia a bocca aperta anche i più esperti, per le cifre sempre più folli che si vedono quanto all’asta ci sono esemplari iconici ed introvabili. Che siano monete, scarpe, francobolli, vinili e chi più ne ha più ne metta, ormai non ci sono più confini.

Parlando appunto di filatelia, i più appassionati sapranno bene che un semplice errore di stampa, una tiratura limitata o il legame con un particolare evento storico fanno schizzare il valore di un francobollo alle stelle. È il caso del “Magenta da un Penny“, il cui valore stimato è di 37 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Monete rare, questa da 2 euro vale una fortuna: potreste averla voi!

Francobolli rari, il “Magenta da un Penny” vale 37 milioni di euro

37 milioni di euro è il valore del “Magenta da un Penny” ipotizzato da Sotheby’s, casa d’asta che a breve metterà in vendita uno dei francobolli più rari della storia. Riscoperto nel 1873 e acquistato nel 2014 da uno dei leader della moda americana, questo esemplare vale così tanto per una caratteristica in particolare: Weitzman lo ha reso unico disegnandoci una scarpetta col tacco a spillo.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Francobolli rari, prezzo alle stelle per questo pezzo: controlla subito!

Ovviamente non stiamo parlando di uno dei classici francobolli che potreste ritrovarvi in casa in mezzo ai vostri ricordi. È un oggetto unico, dal valore assurdo e che finirà in mano ad un milionario. Il ricavato, fa sapere la casa d’aste Sotheby’s, finirà alla Weitzman Family Foundation (che si occupa di iniziative benefiche).