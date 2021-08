Carolina Marconi è disperata: l’appello sui social diventa virale – FOTO

La soubrette Carolina Marconi ha fatto un disperato appello sui social media, che è subito diventato virale grazie all’attivo coinvolgimento dei fan. Scopri cosa è successo all’ex concorrente del Grande Fratello.

Carolina Marconi sta attraversando un momento molto delicato della sua vita. All’improvviso, ha scoperto di avere un tumore, ma ha scelto comunque di non farsi portare mai via il sorriso. Ha iniziato dunque a condividere sui social ogni momento della chemioterapia, come ad esempio quando si è dovuta rasare la testa.

L’ex concorrente del Grande Fratello, però, sottolinea che nonostante i dolori ed i continui problemi, come l’insonnia, sta riuscendo a trovare il modo di continuare a pensare positivo. Carolina Marconi ricorda spesso come la famiglia sia fondamentale in questi giorni: il 4 agosto, purtroppo, avrebbe perso la sua “bambina“.

Carolina Marconi, la disperazione per il cane scomparso

Carolina Marconi ha raccontato che degli operai che stavano facendo dei lavori nella sua casa di Roma hanno lasciato il cancello aperto: è stato in quel momento che il cane Zora è uscito. L’avvenimento sarebbe stato anche confermato dalle videocamere di sorveglianza, che hanno dato il via alle ricerche dell’animale nel vicinato.

La cagnolina Zora purtroppo, non è stata più ritrovata, e quindi Carolina Marconi ha deciso di fare un appello su Instagram, dove appare davvero disperata. La soubrette fornisce anche un numero di telefono e chiare indicazioni su dove sia avvenuta la scomparsa della sua “bambina”: le auguriamo di ritrovarla al più presto.