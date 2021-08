Carlo Conti, arriva un annuncio clamoroso: fan estasiati – FOTO

Carlo Conti ha fatto un annuncio che ha sorpreso ed entusiasmato i suoi fan. Ecco cosa ha pubblicato sui suoi account social uno dei presentatori più amati della televisione pubblica italiana.

Manca ormai pochissimo all’inizio della nuova stagione di Tale e Quale Show, il programma che più di tutti gli altri si identifica con il volto del suo conduttore, Carlo Conti. È stato lui stesso ad annunciare dai suoi profili social quattordici dei quindici componenti del cast delle prossime putntate del programma.

LEGGI ANCHE >>> Sanremo e Tale e Quale Show si tingono di nero: morto un ex concorrente

NON PERDERTI >>> Carlo Conti, inaspettata rivelazione: è accaduto durante un tour teatrale

Non sorprende vedere confermata Loretta Goggi, che è presente dalla prima puntata del programma, trasmessa l’11 maggio 2012. Anche la riconferma dell’amico Giorgio Panariello, che aveva sostituito Carlo Conti nella conduzione quando rimase contagiato dal Covid, appare quasi scontata.

Tale e Quale Show, ecco i nomi della nuova stagione

Oltre a Panariello e Loretta Goggi, la giuria sarà dunque composta da Malgioglio. Fra i concorrenti, invece, è stato ufficializzato Simone Montedoro, noto al pubblico per il suo ruolo della serie Tv Don Matteo. Ci saranno anche i comico Ciro Priello e Biagio Izzo, oltre al fidanzato di Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli.

LEGGI ANCHE >>> Carlo Conti, fantastica novità: gli italiani sono meravigliati

Sorprende anche vedere che ci sarà il ritorno in Tv di Alba Parietti, oltre che dell’ex Velina Federica Nargi. Dopo l’esperienza al Grande Fratello, Stefania Orlando ha deciso di buttarsi a capofitto in un talent, e dunque sarà nel cast di Tale e Quale Show. Come già confermato in un precedente annuncio di Carlo Conti, ci sarà la vocalist Deborah Johnson.

Un’altra cantante del cast sarà Francesca Alotta, oltre al trio dei fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, noti con il nome d’arte di Gemelli Guidonia. Ci sarà anche il vincitore della prima edizione di Amici, Dennis Fantina. Il quindicesimo nome rimane misterioso: Carlo Conti farà un ulteriore annuncio nella conferenza stampa del programma.

Ecco il post di Carlo Conti su Instagram: