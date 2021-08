Calciomercato Milan, colpo in casa Juventus: può arrivare davvero! I rossoneri lo hanno messo nel mirino ormai da giorni

Quando le necessità di due top club coincidono riuscire a chiudere degli affari diventa più semplice. Sembra questa la situazione che si sta venendo a creare tra Milan e Juventus, con i primi che devono acquistare un centrocampista e i secondi che devono venderlo. Nella fattispecie l’oggetto del contendere è Ramsey. Il gallese ex Arsenal non rientra più nei piani dei bianconeri e Allegri lo ha inserito nella lista dei partenti. I troppi infortuni fisici lo hanno limitato nell’utilizzo delle ultime stagioni e al momento nel suo ruolo c’è abbondanza a Vinovo. L’idea è quella perlomeno di liberarsi dell’ingaggio, anche perchè riuscire a ricavare cifre significative sui cartellini sta diventando sempre più complesso in questo mercato post Covid. Ecco quindi che l’occasione giusta può essere quella di chiudere un accordo con il Milan. Pioli, dopo aver perso Calhanoglu, ha chiesto a Maldini e Massara uno sforzo sulla trequarti. Un uomo in grado di saltare l’uomo e creare la superiorità. Dopo aver sondato la Lazio per Luis Alberto e chiesto Ilicic all’Atalanta, il nome di Aaron Ramsey sembra essere quello più caldo.

Calciomercato Milan, colpo in casa Juventus: Ramsey può arrivare davvero

Ad agevolare la trattativa c’è anche un discorso economico. Il centrocampista, approdato in Italia dal 2019, sta godendo dei diritti del decreto crescita per il pagamento dello stipendio. Questo significa che i suoi 8 milioni di euro netti a stagione, pesano nelle case juventine per 12 milioni lordi. Il Milan lo prenderebbe in prestito pagando metà del compenso, una cifra low cost quindi più che abbordabile. Dopo aver speso tanto per il riscatto di Tomori e l’acquisto di Maignan, la mossa permetterebbe di non appesantire troppo i conti. Un piccolo tesoretto da conservare per l’acquisto di un’altra punta giovane, che non sarà Kaio Jorge. Il brasiliano è ormai infatti a un passo dalla Juventus, che ha strappato l’accordo con il Santos. Negli ultimi giorni per i rossoneri si sta parlando di Kolo Muani del Nantes, cresciuto con Mbappè, di cui è coetaneo.