Calciomercato Juventus, arriva una stella dal Real Madrid: colpo da 25 milioni di euro

Nuovo colpo di calciomercato per la Juventus, che dopo Kaio Jorge potrebbe accogliere una stella dal Real Madrid: le cifre della trattativa.

La Juventus sembrerebbe aver aperto il proprio calciomercato, con l’acquisto di Kaio Jorge. Ma i bianconeri sono pronti a migliorare ulteriormente la propria rosa e adesso puntano ad un sensazionale acquisto direttamente dal Real Madrid. I blancos infatti sono pronti a rinnovare la propria rosa, sacrificando qualche calciatore. Tra questi ci sarebbe anche Isco, da sempre un pallino fisso di mister Massimiliano Allegri.

Nelle ultime settimane per il trequartista spagnolo si era interessato anche il Milan, che però sembrerebbe aver abbandonato la trattativa. Adesso quindi lo scenario più credibile è che il calciatore vada a Torino. Andiamo quindi a vedere tutte le cifre della trattativa con il Real Madrid.

Calciomercato Juventus, 25 milioni per Isco: la trattativa con il Real Madrid

A riportare la clamorosa indiscrezione di mercato ci avrebbe pensato il quotidiano iberico ‘Sport‘. Infatti Massimiliano Allegri apprezza tantissimo il calciatore ed Andrea Agnelli potrebbe accontentarlo. Ad oggi per la cessione, Florentino Perez chiede almeno 25 milioni di euro nonostante il calciatore sia in scadenza a giugno 2022. Per questo motivo il presidente dei Blancos non vuole nè svendere nè perdere a zero il calciatore.

Per questo motivo Isco sembrerebbe in partenza proprio durante questa finestra di calciomercato. Quindi la Juventus ci sta pensando seriamente, ma sarebbe pronta a non andare oltre i 18 milioni di euro. Uno scoglio facilmente arginabile, invece sarebbe l’ingaggio da 6 milioni di euro all’anno. Adesso quindi Juventus e Milan sembrerebbero le due pretendenti principali per il calciatore, vedremo chi riuscirà a spuntarla.