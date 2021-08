Calciomercato Inter, addio Lukaku: Inzaghi ha già scelto i sostituti

Calciomercato Inter, manca sempre meno alla cessione di Romelu Lukaku. Simone Inzaghi ha già indicato i sostituti

Un fulmine a ciel sereno, che ha stravolto completamente le carte in tavola per l’Inter. Romelu Lukaku è sempre più vicino a vestire la maglia del Chelsea, con i Blues pronti a versare 130 milioni di euro nelle casse nerazzurre. Inizia ora una fase diversa di calciomercato per Marotta ed Ausilio, chiamati non solo a trovare il sostituto di Achraf Hakimi, ma anche di Big Rom.

Le alternative non mancano sul mercato. Si va dagli esperti Edin Dzeko e Duvan Zapata alle grandi promesse come Dusan Vlahovic e Giacomo Raspadori. Da non escludere l’ipotesi di una “promozione” per Lautaro Martinez a numero 9, che aprirebbe le porte all’arrivo di un attaccante più rapido e meno di posizione. Intanto, Simone Inzaghi ha già fatto i suoi nomi alla dirigenza.

Calciomercato Inter, Muriel e Kean per sostituire Lukaku

Potrebbero essere Luis Muriel e Moise Kean i due nuovi attaccanti dell’Inter. Romelu Lukaku ha ormai già un piede e mezzo fuori da Appiano Gentile, e i nerazzurri sono chiamati ad investire cifre importanti in queste ultime settimane di calciomercato per trovare il sostituto. Stando a quanto riferisce l’esperto di mercato Rudy Galetti, Simone Inzaghi avrebbe espressamente richiesto alla dirigenza l’attaccante dell’Atalanta e l’ex talento della Juventus.

Difficile al momento fare previsioni sui profili che realmente potranno arrivare alla corte dell’ex tecnico della Lazio. Si aspetta prima l’ufficialità della cessione di Romelu Lukaku, per poi bussare alla porta degli altri club e cercare l’affare last minute.