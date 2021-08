Grande rivoluzione ad Amici. La prossima edizione viene stravolta dalla padrona di casa, Maria De Filippi. Scopriamo tutte le novità che stanno lasciando senza parole gli appassionati del talent show di Mediaset

Maria De Filippi cambia tutto nella nuova edizione di Amici. Il talent show in onda su Canale Cinque, dopo l’uscita di Arisa, vede anche l’addio di Anna Pettinelli. A lanciare questa bomba è stato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Ma se così fosse, chi prenderà il suo posto?

Stando ai rumors la Pettinelli potrebbe essere sostituita dal tenore Alberto Urso. Il cantante è stato lanciato proprio dal talent prodotto dalla De Filippi. Urso, infatti, ha partecipato ed ha vinto alla 18esima edizione di Amici da dove non si è più allontanato. Il tenore nella 21esima edizione del talent show ha affiancato come assistente i coach. Il nuovo ruolo questa volta potrebbe però segnare la svolta per il talentuoso ragazzo.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Carlo Conti, clamoroso ritorno: pubblico in visibilio

Amici, nuovi cambiamenti per il talent della De Filippi: novità su De Martino

Prima della Pettinelli, ad essere fatta fuori è stata Arisa. Al suo posto vedremo nelle vesti di insegnante di canto, Lorella Cuccarini. Ma la rivoluzione per il talent più fortunato di Mediaset non finisce qui, difatti, la queen di Canale Cinque avrebbe pensato di rivalutare anche l’ultima posizione di Stefano De Martino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Uomini e Donne, un’altra coppia si lascia: “È successo al telefono”

Con molta probabilità il ballerino potrebbe lasciare la poltrona rossa e tornare alla conduzione di “Stasera Tutto è Possibile”. Intanto nel cast degli insegnanti vedremo anche un nuovo ingresso. La De Filippi è riuscita a reclutare il ballerino Raimondo Todaro che a sorpresa ha lasciato Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.