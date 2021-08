Alessandra Amoroso, amara confessione: “Vi spiego perché è finita”

Alessandra Amoroso ha spiegato perchè è finita la sua ultima storia d’amore. Andiamo a vedere le sue confessioni durante la sua ultima intervista.

La fine di una storia d’amore non è di certo un fallimento e lo sa bene Alessandra Amoroso. Infatti la cantante ha concluso da poco una delle storie d’amore più importanti della sua vita, ma nonostante ciò è riuscita a gioire per un suo ex. Per la prima volta l’artista ha parlato della fine della sua relazione con il suo ex storico, il produttore Stefano Settepani. Andiamo quindi a vedere le dichiarazioni di Alessandra.

Parlando di Stefano Settepani, la cantante ha iniziato affermando: “L’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento. Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore“. Nonostante la delusione adesso la Amoroso è pronta ad andare avanti, alla ricerca di una nuova avvolgente relazione.

Alessandra Amoroso e la fine della storia d’amore con Settepani: “Non è finita come pensavamo”

Nel corso della sua carriera Alessandro Amoroso ha dovuto affrontare la fine della storia d’amore con Stefano Settepani. L’annuncio arrivò con un post su Instagram a gennaio del 2020 in cui la cantante affermò: “Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo“. La cantante però non era mai tornata sull’argomento, prima dell’aiuto di una psicoterapeuta e del lockdown.

Infatti la Amoroso ha affrontato il lockdown anche grazie all’aiuto di una psicologa. Dopo il lungo percorso terapeutico la cantante è giunta ad una conclusione: “I rapporti si modificano, ma è importante che rimanga il bene e la capacità di gioire per chi abbiamo amato“. Adesso la cantante è concentrata su un grandissimo evento, il suo concerto allo Stadio San Siro di Milano fissato per il prossimo 13 luglio 2022 in cui celebrerà anche il suo nuovo album ‘Tutto Accade’.