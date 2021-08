Uomini e Donne, un’altra coppia si lascia: “È successo al telefono”

Un’altra coppia di Uomini e Donne ha messo fine alla loro relazione durante quest’estate. Scopri di chi si tratta e cosa ha detto lei riguardo l’improvvisa rottura durante un’intervista.

Molte delle coppie nate nello studio di Uomini e Donne stanno facendo fatica a superare l’estate. Dopo il rumoroso addio fra Samantha Curcio ed Alessandro Cennicola, dove i fan hanno dichiarato guerra a lui, individuato forse come unico colpevole, adesso la notizia della rottura arriva da un tronista ed una dama del Trono Over.

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne, bufera sul web: è successo al celebre ex corteggiatore!

NON PERDERTI >>> Uomini e Donne, confessione del cavaliere: “Ho privato mia figlia di un diritto”

Anche in questo caso, sembrerebbe che lentamente gli impegni lavorativi abbiano diviso la coppia. Se Samantha ha messo fine alla relazione con Alessio perchè da dieci giorni non rispondeva neanche al telefono, è proprio con una chiamata che è invece finita fra Alessandra Chiarello e Giancarlo Cellucci.

View this post on Instagram A post shared by Alessandra Chiariello (@alessandrachiariello)

Uomini e Donne, ecco la reazione di Alessandra Chiarello

Alessandra Chiarello ha sorpreso tutti quando in un’intervista a Fralof ha raccontato di essere molto amareggiata, perchè Giancarlo Cellucci l’aveva lasciata. Lei aveva investito molto in quella relazione e lui avrebbe messo fine a tutto all’improvviso attraverso una telefonata, evitando il confronto di persona.

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne, una famosa ex corteggiatrice incinta: strana domanda ai fan

Come per tutte le altre coppie di Uomini e Donne che si sono lasciate nel corso di quest’estate, non rimane che aspettare che gli ex si incontrino di nuovo in studio con Maria De Filippi, dove non potranno sfuggire e saranno costretti a raccontare quali sono le vere ragioni che li hanno improvvisamente allontanati.