Uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island parteciperà alla prossima edizione del GF Vip.

Dopo l’addio alla sua fidanzata, Valentina Nulli Augusti, e al programma condotto da Filippo Bisciglia, Tommaso Eletti ha risposto “sì” alla chiamata di Alfonso Signorini. Tommaso Eletti ha risposto “sì” alla chiamata di Alfonso Signorini. Il protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, dunque, sarà uno dei concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip.

A lanciare tale indiscrezione, DavideMaggio.it, che come sempre è in grado di annunciare in anteprima i futuri concorrenti che a settembre varcheranno la porta rossa di Cinecittà per vivere da protagonisti la sesta edizione del reality di Canale 5 ci sarà proprio Tommaso.

Temptation Island, indiscrezione: protagonista del programma al GF Vip

Tommaso Eletti, classe 2000 e di Roma, nonostante la faccia da bravo ragazzo, quasi angelica, nel corso della sua esperienza a Temptation Island si è reso protagonista di alcuni episodi che lo hanno portato ad essere uno dei ragazzi più chiacchierati del programma.

Entrato come il bambino succube di una donna di 40 anni, è risultato essere il manipolatore di una relazione in cui lei ha spesso avuto poca voce in capitolo. Lasciato dalla fidanzata Valentina e scaricato dalla tentatrice Giulia adesso Tommaso è in cerca di riscatto e gloria e vorrà farsi conoscere al meglio al GF Vip 6.