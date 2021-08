Temptation Island, confessione choc di un fidanzato: “Ho avuto paura”

Il viaggio nei sentimenti a Temptation Island è stato fondamentale per una delle sei coppie dell’ultima edizione: parole toccanti

Deluso dagli atteggiamenti della ragazza nel villaggio delle fidanzate, ha più volte minacciato di lasciarla. Ma quando è arrivato il momento dell’ultimo falò di confronto, Alessio Tanoni non ha resistito agli occhi di Natascia Zagato. Parliamo di una delle 6 coppie approdate in Sardegna per mettere in gioco i propri sentimenti a Temptation Island 2021.

E’ stato un viaggio lungo e tortuoso per i due originari di Recanati, ma alla fine si è concluso come in pochi immaginavano. Lo stesso Alessio, da molti soprannominato ‘il gigante buono’, ha dichiarato in un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne: “Ci sono stati video in cui mi ha deluso molto e l’ho percepita come immatura, a volte troppo libertina, tanto che ho avuto paura che avesse smesso di pensarmi“.

Difatti, Tanoni era convinto che la sua storia d’amore fosse arrivata al capolinea in quanto non riusciva ad immaginare un punto d’incontro. Quando però l’ha rivista a distanza di un mese, il 25enne ha provato un mix di emozioni indescrivibili che l’hanno portato a rivalutare gli atteggiamenti che ha sempre avuto nei confronti della fidanzata, in alcuni casi repressivi e troppo giudicatori.

Alessio Tanoni era convinto che il suo viaggio a Temptation Island avrebbe avuto un epilogo negativo. Il giovane 25enne, ha però dichiarato al magazine di Uomini e Donne che quando ha rivisto Natascia all’ultimo falò di confronto, ha provato un mix di emozioni. Alessio ha dichiarato: “Mi è stato immediatamente chiaro che la amo tantissimo“.

Era stata la Zagato a chiedere al suo fidanzato di partecipare al reality di Canale Cinque, con la speranza di riuscire a superare i problemi di coppia. Se in un primo momento le cose tra i due sembravano aver preso una brutta piega, alla fine del loro viaggio hanno riservato al pubblico del piccolo schermo un colpo di scena pazzesco.

Temptation Island è servito moltissimo anche a Natascia che a sua volta ha dichiarato: “Alla fine, grazie a questo percorso e al confronto finale che abbiamo avuto, ho capito che Alessio è solo un gelosone e che dietro alla sue critiche in realtà c’era sempre un istinto di protezione, anche se io percepivo le sue parole come pugnali ma questo solo perché, alla base dei nostri problemi, c’era una difficoltà di comunicazione e di ascolto“. Difatti la Zagato aveva proposto di partecipare al reality proprio perché si sentiva spesso giudicata da Alessio.

“Quando l’ho rivisto dopo giorni al falò di confronto è stato per me un colpo al cuore, ho capito che stavo perdendo una persona meravigliosa“. Queste le ultime parole di Natascia al magazine di Uomini e Donne. Dunque, sembra proprio che i due abbiano ritrovato la felicità dopo l’esperienza vissuta a Temptation Island.