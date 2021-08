Temptation Island, è amore vero per una nuova coppia: presentazioni in famiglia

Sembra amore vero per una nuova coppia di Temptation Island. Dopo il reality show di Canale Cinque, arrivano le presentazioni ufficiali

La nuova edizione di Temptation Island ha portato sul piccolo schermo la storia d’amore di sei coppie ed i loro problemi. Tra queste, solo tre hanno deciso di lasciare insieme il reality prodotto dalla queen di Canale Cinque, Maria De Filippi. Per le altre tre invece, il viaggio nei sentimenti si è concluso con la rottura definitiva.

Tra i nuovi single c’è però chi sembrerebbe aver trovato l’amore vero: parliamo di Manuela Carriero che era arrivata in Sardegna per mettere alla prova i sentimenti del suo ormai ex, Stefano Sirena, il quale in passato l’ha più volte tradita.

Manuela il penultimo giorno del suo percorso a Temptation Island ha deciso di lasciarsi andare ai corteggiamenti del bel tentatore napoletano, Luciano Ponzo, concludendo con lui questa magnifica esperienza. A distanza di oltre un mese i due continuano a frequentarsi e sui social è evidente la loro complicità.

Temptation Island, colpo di scena: Manuela Carriero presenta la sua famiglia a Luciano

In pochi credevano alla veridicità della loro ‘storia d’amore’ nata sotto i riflettori di Temptation Island. C’è chi ha pensato che il bel tentatore napoletano fosse solo un bravissimo attore. In realtà le cose tra Manuela e Luciano vanno a gonfie vele e la 31enne ha deciso di presentare il suo nuovo ragazzo alla famiglia.

Luciano è stato sin da subito accettato dalla sorella e dal fratello della pugliese ed in particolare, la sorella Noemi ha fatto in modo che anche le sue bambine si potessero già affezionare al tentatore che ha fatto breccia nel cuore di Manuela. Ma cosa ne è stato di Stefano? Ebbene, ormai il giocatore di basket fa parte del passato per la 31 enne e pare che anche lui stia cercando di voltare pagina assieme alla tentatrice Federica Cleo: sarà una storia vera anche per loro? Staremo a vedere.