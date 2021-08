Royal Family, il Principe Carlo in grandissima difficoltà: non sa come fare!

Royal Family, il Principe Carlo in difficoltà: non sa come fare! Gli esperti reali hanno sottolineato un problema per l’erede al trono

La sua è una storia davvero particolare all’interno della Royal Family. E’ diventato il principe del Galles più longevo ed erede al trono legittimo da quando aveva appena tre anni. Stiamo parlando del Principe Carlo d’Inghilterra. Salito alla ribalta mediatica anche per la relazione interrotta con la Principessa Diana e la love story, ancora felicemente in corso, con Camilla Parker Bowles. L’attesa per diventare il futuro re si è protratta oltre ogni aspettative, grazie alla salute ferrea della Regina Elisabetta. Sua Maestà porta con grande disinvoltura i suoi 95 anni e non arretra di un centimetro. E’ ancora estremamente presente a tutte le cerimonie ufficiali e non lesina nemmeno gli spostamenti lontano da Buckingham Palace. La linea di successione britannica crea degli insoliti rapporti all’interno dei Windsor. Tra la volontà di salire sul gradino più alto e la tristezza di perdere la propria madre. Un conflitto davvero atroce quello che sta provando Carlo. Come specificato dall’esperto di relazioni Neil Wilkie a Express.co.uk, questo appartiene alla loro tradizione.

Il Principe William e il Principe Harry proveranno la stessa cosa, e probabilmente anche il Principe George con i suoi fratelli.

Wilkie ha dichiarato: “Il principe Carlo è stato per molti anni nella scomoda posizione di re in attesa, in attesa che sua madre morisse.

“E ha superato molte aspettative, quindi si trova in una posizione molto frustrante. Probabilmente sentiva di essere pronto per il ruolo circa 20 anni fa e non è mai successo.

“Potrebbe non succedere per alcuni anni a venire e se diventa re, allora non avrà una possibilità molto lunga prima di passare lo scettro a William“.

Royal Family, il Principe Carlo in difficoltà: il conflitto sentimentale per diventare Re

Wilkie ha paragonato la situazione di Carlo a quella della principessa Anna, che è stata una reale laboriosa per tutta la vita, ma non ha mai dovuto assumersi l’onere di essere il futuro monarca.

Quando nacque, era la seconda in linea di successione al trono, ma scese rapidamente nella linea di successione poiché la Regina ebbe diversi figli e molti nipoti. Ora è diventata addirittura sedicesima in graduatoria.

L’esperto ha poi aggiunto: “Se guardi la principessa Anna, ha preso in considerazione il fatto che non potrà mai essere regina, ma è una reale che lavora sodo e rema dalla stessa parte degli altri Windsor. Al contrario ad esempio del principe Andrea, non esattamente un esempio brillante“.

Il figlio più giovane della regina, il Principe Edoardo, ha parlato di recente della strana sensazione di prendere un titolo dai tuoi genitori morti.

Edward è destinato a diventare il duca di Edimburgo una volta che entrambi i suoi parenti più stretti non ci saranno più. Il diretto interessato ha parlato del conflitto di interessi che si ritrova a vivere, provando una sensazione davvero particolare. In molti assicurano da Buckingham Palace che lo stesso Carlo sia davvero frustrato e in difficoltà per una situazione difficile da vivere e che sta condizionando tutta la sua vita.