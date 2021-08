Raffaella Carrà, questa sera l’ultimo emozionante ricordo: da brividi

Andrà in onda questa sera l’ultimo emozionante ricordo di Raffaella Carrà, a quasi un mese dalla sua scomparsa

È passato ormai quasi un mese dalla triste scomparsa di Raffaella Carrà. L’amatissimo volto della televisione ha lasciato i suoi fan senza parole, con omaggi continui che stanno andando avanti ancora oggi. A tal proposito, questa sera andrà in onda il quinto ed ultimo appuntamento con Carramba.

Le repliche del celebre show televisivo sono iniziate proprio lo scorso lunedì 5 luglio, con la riproposizione della prima puntata andata in onda pochi giorni prima di Natale del 1995. Dalla settimana seguente, poi, Rai 1 ha proposto un mix con vari spezzoni di momenti divertenti ed emozionanti delle varie edizioni, facendo scalare le altre trasmissioni del martedì.

Raffaella Carrà, stasera in onda l’ultima puntata di Carramba

Uno share di quasi 2 milioni di telespettatori in media per le repliche di Carramba che sorpresa. Ad un mese dalla sua scomparsa, Raffaella Carrà rimane uno dei volti più amati della televisione italiana e i fan non vogliono dimenticarla. Rai 1 questa sera le dedicherà l’ultimo omaggio con la riproposizione di un’altra puntata dello show che la ha resa celebre. Ancora non si sa se stasera ci sarà Carramba che sorpresa o Carramba che fortuna.

Come spiegato da Novella2000.it, molto probabilmente verranno proposte repliche delle edizioni più recenti. Martedì scorso i telespettatori hanno potuto vedere alcuni spezzoni andati in onda tra il 2000 e il 2002. Oggi martedì 3 agosto molto probabilmente si riprenderà proprio da quei momenti, per vivere un ultimo omaggio da brividi alla compianta Raffaella Carrà.