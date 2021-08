Orietta Berti presto in televisione? Il rumor sulla cantante è davvero pazzesco. Quale sarà il suo ruolo in televisione.

Orietta Berti potrebbe presto tornare in televisione in un ruolo da protagonista. La nuova regina dell’estate con il singolo Mille, potrebbe rivestire il ruolo di coach nel talent Rai alla seconda edizione, che inizierà il prossimo autunno.

Al momento si tratta solo di un rumor rimbalzato sul web e perciò per avere una conferma ufficiale bisognerà attendere ancora qualche settimana, ossia prima della data di inizio il 19 novembre.

Orietta Berti, rumor pazzesco: cosa farà in TV la cantante

La prossima edizione di The Voice Senior potrebbe prevedere un cambio del cast che sembra confermare la presenza di Orietta Berti anche se, come detto nelle precedenti righe, al momento non vi sono dichiarazioni dalla diretta interessata e, il tutto, aleggia in una nuvola confidenziale. Ciò che invece è ben chiaro, è l’assenza del duo Al Bano-Jasmine.

Padre e figlia non ci saranno a The Voice Senior 2. È stato lo stesso cantante a rivelarlo al settimanale Nuovo Tv insieme al retroscena del suo dispiacere per non essere nel cast della seconda edizione dello show: “Non me l’aspettavo, ma va bene così: ci sarà una buona ragione, non so quale sia. Avrei voluto ripetere l’esperienza, ma se la direzione ha deciso così io non posso dire nulla”. Che la decisione sia stata presa per lasciare il posto a Orietta Berti?