Monete rare, questa da 2 euro vale una fortuna: potreste averla voi!

Ci sono anche monete rare non così introvabili che valgono una vera e propria fortuna. Controllate questa da 2 euro

Ormai c’è chi del collezionismo ha fatto un lavoro. Sono tantissimi i siti specializzati e le piattaforme dedicate alla compravendita di oggetti rari e ricercatissimi, ovviamente in vendita a cifre da capogiro. Che si tratti di monete, francobolli, sneakers, vinili, smartphone o altro, c’è sempre chi è disposto a pagare tantissimo pur di portarsi a casa pezzi rari.

Oggi torniamo a parlare di monete, probabilmente il settore – insieme ai francobolli – più ricco di proposte e maggiormente redditizio per i venditori. Oltre agli oggetti introvabili e risalenti a decine di anni fa, ci sono anche monete più comuni e che potreste avere nel portafogli dal valore molto più alto dell’originale. Controllate questa da 2 euro.

Monete rare, questa da 2 euro vale tantissimo

Stando a quanto raccontato dal sito Numismatica Varesina, ci sono alcune monete rare che valgono tantissimo. Un esempio? Questa da 2 euro che omaggia il corpo nazionale dei Vigili del fuoco. È possibile che ce l’abbiate nel portafogli e non ve ne siate nemmeno accorti. Riconoscerla è in realtà molto semplice: presenta il logo su una delle due facciate, con la colorazione nera e le stelle sui bordi.

Il suo valore si aggira intorno ai 90 euro, certamente non una cifra da capogiro ma che potrebbe comunque far comodo. Va poi sottolineato come, in caso di aste, fare previsioni è impossibile. Se siete fortunati, potreste anche portarvi a casa una cifra ben maggiore di quella sopraindicata.