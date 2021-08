Mediaset, terribile mazzata: questa non ci voleva!

Una terribile per mazzata per la Mediaset e le sue reti: i risultati non sono per niente soddisfacenti, è qualcosa di epocale

Ieri sera, lunedì 2 agosto, è andato in onda su Canale 5 il film di Alessio Maria Federici con Ambra Angiolini e Pietro Sermonti, una coppia di amanti in terapia. Nonostante le grandi aspettative per gli attori in Terapia di coppia per amanti, soltanto in 1.404.000 spettatori pari all’8.22% di share, hanno scelto di guardarlo.

Su Rete 4, invece, la seconda puntata di Controcorrente con Veronica Gentili ha totalizzato 855.000 spettatori con il 5.53% di share. Per finire con le reti Mediaset, Italia 1 ha raccolto 691.000 spettatori con il 4.76% di share con la replica di Freedom – Oltre il Confine, il programma divulgativo di Roberto Giacobbo.

Tutti gli ascolti TV di lunedì 2 agosto

Con Viola Davis, Emma Stone e Octavia Spencer, #TheHelp. 🍿 Ora in onda su Rai1 e RaiPlay: https://t.co/jrNiFsGPlU pic.twitter.com/coShZfQOf9 — Rai1 (@RaiUno) August 2, 2021

Impossibile non pensare che The Help con Viola Davis potesse vincere la gara d’ascolti di lunedì 2 agosto. Il meraviglioso film ha raccolto, infatti, 2.564.000 spettatori pari al 16.35% di share. Anche le altre reti Rai hanno raccolto un buon numero di spettatori: Su Rai2 lo speciale quotidiano per commentare le Olimpiadi 2021, Il Circolo degli Anelli ha interessato 1.416.000 spettatori pari al 9.06% di share, ancora sull’onda dell’entusiasmo per il doppio oro di Marcell Jacobs e Gianmarco ‘Gimbo’ Tamberi.

Per finire, Report ha raccolto davanti al video 1.095.000 spettatori pari ad uno share del 6.29%.