Maneskin sul tetto del mondo: pronta la collaborazione con una leggenda!

Una nuova emozionante collaborazione per la band italiana più forte del momento: i Maneskin potrebbero spaccare con una leggenda!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

“Dategli un’occhiata”, questa la didascalia che accompagna un video che sembra essere ai congedi finali in cui ci sono i Maneskin e l’artista a tutto tondo, americano, Iggy Pop. La band italiana del momento deve dirci qualcosa? Certo è che i vincitori dell’EuroVision Song Contest stanno regalando grandi emozioni al Paese, nonostante lo scetticismo di molti per la loro eccentricità.

LEGGI ANCHE > > > Grande Fratello, ex concorrente è mamma per la prima volta: che gioia! – FOTO

NON PERDERTI > > > Gerry Scotti, presto in Tv con il nuovo appuntamento: di cosa si tratta

Iggy Pop è un cantante, attore e produttore discografico, quindi a che progetto staranno lavorando? La mente dei fan spazia dalle cose più assurde a quelle più realizzabili, ma intanto non resta inosservato un commento di Vic De Angelis: “Punk daddy” scrive sul post, per definire la star internazionale.

LEGGI ANCHE > > > Antonella Clerici, The Voice non andrà in onda il 14 agosto: le motivazioni

Maneskin, la bandiera italiana sul tetto del mondo

Nel frattempo che il loro rapporto con Iggy Pop va delineandosi, i Maneskin sono attesi per settembre in una nuova importante esperienza tutta tricolore. Nelle giornate del 9 e 10 settembre, in Italia ci saranno i Seat Awards Italia cui prenderanno parte anche Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Tina Cipollari, la doccia fredda: “Non la amo e non la amerò” – VIDEO

Tempi d’oro per i fan della band, quelli che ci sono dall’esperienza ad X Factor e quelli che si sono aggregati dopo il Festival di Sanremo. Tempi d’oro per l’Italia che risale le classifiche e sfonda anche nel mondo della musica.