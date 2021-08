Il mondo del cinema è sconvolto, annuncio choc: “Ho un tumore”. L’annuncio è arrivato nelle ultime ore, come un fulmine a ciel sereno

In molti se la ricordano per la sua iniziale partecipazione al telefilm americano di successo “Susan“, o per le sue spassose performance da comica sulla tv statunitense. Fatto sta che Kathy Griffin è sempre stata un’attrice di grande appeal sul pubblico e molto stimata anche in Europa. Qualche anno fa aveva fatto scalpore per una critica aspra nei confronti di Donald Trump, comparendo sugli schermi della CNN con un pupazzo con la testa decapitata del presidente. La grande polemica alimentata dalla famiglia di Trump la costrinse a lasciare il suo lavoro. Aveva poi provato a reinserirsi nell’ultimo periodo con nuovi show, con fortune alterne. L’ultimo anno non era stato facile per la 60enne. Prima un’infezione addominale, forse riconducibile al Covid, poi la perdita della madre a cui era molto legata. Ora la mazzata definitiva con l’annuncio della diretta interessata di aver sviluppato un cancro ai polmoni. Ironia della sorte, nel luglio 2017 si era rasata la testa in segno di solidarietà per la sorella, anch’essa malata di tumore e sottoposta a chemioterapia.

I medici che l’hanno subito presa in cura sono piuttosto ottimisti, sottolineando che la massa ai polmoni è ancora al primo stadio. Questo dovrebbe permetterle di risolvere il tutto con una “semplice operazione”, senza dover ricorrere a radio e chemio terapia.

Attraverso un post su Instagram la Griffin ha spiegato la vicenda.

“Devo dirvi una cosa ragazzi. Ho il cancro. Sto per andare in sala operatoria per rimuovere metà del mio polmone sinistro. Ho un tumore ai polmoni anche se non ho mai fumato! Sono stati 4 anni infernali, cercando di tornare al lavoro, facendovi ridere e divertirvi, ma starò bene”.

A conclusione del suo sfogo sui social ha anche invitato tutti i suoi follower a rimanere collegati sul suo profilo, per avere aggiornamenti ed evoluzione della vicenda.

Tutto il mondo del cinema e della tv americana ed internazionale è al suo fianco, nella speranza che il recupero possa procedere in modo rapido e senza intoppi. Forza Kathy!