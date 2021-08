Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno trascorso una vacanza da sogno ad Ibiza, dove hanno anche festeggiato il compleanno di lui: ecco cosa è successo in aeroporto durante il viaggio di ritorno in Italia.

La meravigliosa vacanza di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ad Ibiza e Formentera è giunta alla fine. La coppia si è ritrovata sulle isole spagnole anche con il calciatore Nicola Ventola, il trapper Tony Effe, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez per trascorrere qualche giornata in amicizia, dove non sono mancati gli scherzi ed i divertimenti.

LEGGI ANCHE >>> Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, i fan sono furiosi: cosa sta succedendo – VIDEO

NON PERDERTI >>> Pierpaolo Pretelli in lacrime davanti a tutti: il motivo – FOTO

I due innamorati hanno documentato ogni momento della loro vacanza, come il compleanno di Pierpaolo. Lui ha dedicato un bellissimo messaggio a lei, definendola la donna che lo ha reso felice e soddisfatto. Lei avrebbe risposto con un video-regalo che lui ha apprezzato tantissimo.

Ecco uno dei video condivisi riguardo il loro viaggio di ritorno da Ibiza:

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, il siparietto in aeroporto

Durante il viaggio di ritorno da Ibiza a Milano, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno dato vita al solito siparietto. Lui ha iniziato a registrare un video, annunciando ai fan che stava iniziando un “momento informativo”. Subito dopo, ha iniziato a lamentarsi del comune problema dei viaggiatori: la valigia, durante il volo di ritorno, pesava quattro chili in più.

LEGGI ANCHE >>> Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi presto sposi? L’annuncio gela i fan

Interviene dunque Giulia Salemi, che spiega convintissima come i vestiti, quando sarebbero piegati, secondo lei dovrebbero pesare di meno, oltre ad occupare meno spazio nel bagaglio di viaggio. Pierpaolo ascolta divertito, e poi ad un certo punto la interrompe, scherzando: “Adesso la lascio qui, lo giuro“.

Ecco il video Instagram in cui parlano del peso dei vestiti in valigia: