Gigi D’Alessio, notizia sensazionale: fan commossi – FOTO

Gigi D’Alessio si è fatto una nuova vita ed è noto, ma la notizia in arrivo è sensazionale: nessuno se l’aspettava

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Una vera e propria bomba nel mondo del gossip: Gigi D’Alessio aspetta il suo quinto figlio. Dopo Claudio, Ilaria, Luca e Andrea, infatti, sembrerebbe che la nuova fidanzata, Denise Esposito, di 26 anni più giovane è incinta.

LEGGI ANCHE > > > Orietta Berti, rumor pazzesco: cosa farà in TV la cantante

NON PERDERTI > > > Temptation Island, indiscrezione: protagonista del programma al GF Vip

L’indiscrezione lanciata dal magazine Chi di Alfonso Signorini conferma il nuovo flirt con Denise Esposito, ma rilancia con la notizia della gravidanza nella nuova fiamma di Gigi D’Alessio. Una notizia che ha dell’incredibile e che sorprende i fan del cantautore partenopeo che, in passato, aveva affermato di volersi fermare in fatto di figli.

LEGGI ANCHE > > > Mediaset, terribile mazzata: questa non ci voleva!

Gigi D’Alessio è il gossip dell’estate insieme ad Anna Tatangelo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

A quanto pare, stando alle indiscrezioni di Chi, Gigi D’Alessio non è il solo ad essersi rifatto una vita. Anna Tatangelo, infatti, nonostante abbia sofferto molto per la separazione dall’ormai ex marito, è riuscita a superare il momento e ad aprirsi a nuove conoscenze. La nuova fiamma dell’artista è Livio Cori, anch’egli cantante partenopeo, ma di una scuola diversa rispetto all’ex marito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Carlo Conti, inaspettata rivelazione: è accaduto durante un tour teatrale

I rumors su Livio Cori erano presenti già da tempo, ma finora nessuna conferma. Soltanto adesso figura un bacio tra i due che non lascia a indugi: c’è del tenero tra il cantante partenopeo e Anna Tatangelo.