GF Vip 6, altro ingresso ‘magico’: sarà uno dei concorrenti

Un nuovo ‘magico’ ingresso al GF Vip 6, potrà essere uno dei concorrenti della casa più spiata d’Italia arricchendo il magnifico cast con la sua presenza

Giucas Casella è in arrivo nella casa più spiata d’Italia. L’indiscrezione proviene da TvBlog, secondo il quale il mago della TV potrebbe approdare al GF Vip 6 ed accompagnare un già ricco carnet di concorrenti. Alfonso Signorini è stato chiaro nelle sue intenzioni: un’edizione del reality show frizzante e che faccia risalire gli ascolti.

Giucas Casella è l’uomo giusto per poter creare dinamiche particolari al di là della porta rossa? L’illusionista ha già partecipato, come concorrente, ad un reality show e per due anni: L’Isola dei Famosi nel 2008 e nel 2018.

GF Vip 6, tutte le novità sul reality show in partenza

Il padrone di casa sta man mano delineando il cast che accompagnerà lui stesso, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe lungo la prossima edizione del Grande Fratello VIP. Il direttore artistico ha voluto portare in TV un ricco carnet di concorrenti che possano far risalire gli ascolti del programma che, nella sua ultima edizione, non ha affatto brillato.

Le ultime indiscrezioni, probabilmente cavalcando l’onda dell’entusiasmo, parlano anche di un Oro Olimpico che potrebbe entrare a far parte del cast del GF Vip 6 come concorrente. Sempre più insistenti le voci su Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento, Francesca Cipriani e Raffaella Fico, Nicola Pisu, il figlio di Patrizia Mirigliani e Soleil Sorge.