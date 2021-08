Can Yaman e Luca Argentero, salta tutto dopo un anno? Fan in attesa

Gli attori Luca Argentero e Can Yaman dovrebbero ritrovarsi insieme molto presto sul set di Sandokan. Al momento, però, della serie televisiva che avrebbe dovuto consacrare entrambi a livello internazionale non ne si sa più nulla.

Cresce l’attesa sulla serie Tv Sandokan, ed aumentano le indiscrezioni su quello che si potrà vedere sul set delle riprese. Dal 2020, quando il progetto internazionale è stato annunciato, sono seguite le interviste entusiaste di Can Yaman e, soprattutto, è arrivata la benedizione di Kabir Bedi, lo storico attore che venne consacrato proprio nel ruolo di Sandokan.

Da allora, però, non c’è stato nulla di concreto. Secondo Nuovo Tv, i ruoli di Can Yaman e Luca Argentero sarebbero messi in discussione. Il primo dovrebbe essere il protagonista assoluto della nuova serie Tv, mentre il secondo dovrebbe ricoprire il ruolo di Yanez, il fedele amico del pirata e protagonista Sandokan.

Can Yaman e Luca Argentero hanno litigato?

Sembrerebbe che i ruoli di Yaman e Argentero in Sandokan siano stati messi in discussione. La motivazione sarebbe l’incompatibilità dei due, che si sarebbero anche trovati nello stesso locale a Gallipoli, in Puglia, ma si sarebbero ignorati. Effettivamente, sia l’attore turco che quello italiano non stanno più parlando del progetto.

Luca Argentero è impegnatissimo per la nuova stagione della serie Tv “Doc – nelle tue mani”, e dopo si concentrerà sulle riprese del film “Le fate ignoranti”. Can Yaman, nel frattempo, ha lanciato il suo primo profumo, e si gode le vacanze estive separato da Diletta Leotta. Di Sandokan, per il momento, non ne si sa più nulla.