Calciomercato Roma, Mourinho attende un talento: trattativa ben avviata! Lo Special One potrà avere presto la pedina che cercava

Da una grande delusione può nascere un’ottima opportunità. Questo sembra essere il motto di Josè Mourinho, alle prese con la costruzione della sua nuova Roma. Lo ‘Special One’ ha individuato nel centrocampo il reparto da rinforzare assolutamente per puntare in alto. Il General Manager giallorosso, Tiago Pinto, gli ha già ‘regalato’ un vice Spinazzola, come l’uruguaiano Vina, un portiere affidabile, Rui Patricio e un attaccante duttile, Eldor Shomurodov. Proprio l’uzbeco, assieme a Cristante, si è unito al resto del gruppo in Portogallo nella serata di ieri e da oggi si allenerà con il resto dei compagni. Il grande obiettivo in mediana era Xhaka, individuato dall’ex tecnico del Tottenham per colmare il gap con le altre grandi. Il problema è che nonostante una corte serrata durata quasi due mesi, l’Arsenal non ha mai abbassato le proprie pretese, continuando a chiedere 20 milioni di sterline (quasi 24 milioni di euro). Dopo la notizia di Sky Sport Uk di un riavvicinamento dello svizzero alla causa dei Gunners, ieri lo stesso allenatore Arteta ha confermato al termine dell’amichevole con il Chelsea che il 28enne rimarrà alla base. Lui sembra contento e sui social ha scritto: “Felice di essere a casa”. Allenamenti ripresi e capitolo Roma definitivamente chiuso.

Calciomercato Roma, Mourinho attende un talento: tutto su Koopmeiners

Per non farsi trovare impreparata, la Roma ha deciso di tornare sul profilo di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese dell’Az Alkmar era stato accostato ai giallorossi già prima dell’Europeo e, dopo una corte dell’Atalanta non andata a buon fine, ora è tornato di moda. Il classe ’98 è stato tra i giocatori più promettenti della scorsa Eredivisie, mettendo a referto la bellezza di 17 gol complessivi. Se consideriamo il fatto che gioca prevalentemente davanti alla difesa, abbiamo il quadro di un talento davvero notevole. La valutazione dell’orange è di circa 20 milioni di euro e la sua volontà è quella di provare una nuova esperienza in Europa. Tiago Pinto sta lavorando sulle modalità di pagamento, forte del gradimento del ragazzo e della soddisfazione di Mourinho. Può essere lui il colpo giusto per sistemare le cose e dare la caccia a Inter e Juventus.