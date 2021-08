Amici 21, retroscena pazzesco: l’addio definitivo scuote i fan

C’è un nuovo retroscena pazzesco legato ad Amici 21. L’amatissima cantante sarebbe pronta a dare il suo addio al talent show

È già tempo di pensare ad Amici 21. Il talent show di Maria De Filippi è uno degli programmi di punta dei palinsesti Mediaset, e tornerà nella prossima stagione televisiva con un cast stellare. Secondo un’indiscrezione lanciata poche settimane fa da Chi, Arisa aveva deciso di continuare a far parte del cast col ruolo di insegnante.

La notizia sembra però aver trovato poche conferme, anzi c’è il retroscena clamoroso: pronto l’addio per l’amatissima cantante. A rivelare il tutto Dagospia, che nella sua rubrica Candela Flash parla di un tira e molla che ha reso la trattativa sempre più complicata. Ma non è finita qui. C’è infatti già il nome della sua sostituta in cattedra.

Amici 21, ci sarà Lorella Cuccarini al posto di Arisa

Arisa non farà parte del cast di Amici 21. Nonostante le notizie di qualche settimana fa, Dagospia ha confermato che il rapporto tra la cantante e il talent show di Canale 5 è destinato ad interrompersi immediatamente, a causa di mancati accordi per il rinnovo. Pare addirittura che già sia stata scelta la sua sostituta in cattedra: stiamo parlando di Lorella Cuccarini. Nuovo ruolo dunque per lei, come professoressa di canto. Una scelta non troppo strana, considerando che nella sua carriera la Cuccarini ha spesso fatto la cantante nei musical.

Al suo fianco potrebbe esserci Raimondo Todaro, pronto a diventare il maestro di danza nella scuola id Maria De Filippi. Si attende solo l’ufficialità da parte di Mediaset, ma ormai il cast che andrà a comporre la prossima edizione del talent show sembra essersi composto.