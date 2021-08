Dopo la fine di Amici 20, la coppia formata da Rosa Di Grazia e Deddy si è quasi subito sgretolata. Dopo che la ballerina ha chiarito che la relazione era finita, i fan le hanno chiesto di fare chiarezza su quanto successo.

Deddy e Rosa Di Grazia avevano fatto sognare con il loro amore nato durante la trasmissione Amici 20. Poi, però, non si erano più visti insieme, ed i sospetti che i due avessero messo fine alla loro relazione hanno iniziato a farsi sempre più pesanti, soprattutto quando sono passati entrambi da Roma senza incontrarsi.

Durante una serata a casa di Lorella Cuccarini, poi, Rosa era parsa imbarazzata quando durante un karaoke fu proposta una delle canzoni di Deddy. Fu propio la ballerina a chiarire che la relazione era finita: secondo quanto lascerebbero intendere entrambi, non ci sarebbero strascichi negativi.

View this post on Instagram A post shared by Deddy (@sonodeddy)

Rosa Di Grazia, ecco cosa risponde ai fan su Deddy

Come succede spesso sui social, però, i fan si sono divisi e hanno preso le parti di Rosa Di Grazia o di Deddy dopo la fine della loro relazione. Nel frattempo, i due avrebbero anche smesso di seguirsi sui social, anche se il cantante le avrebbe messo un like sotto una foto per poi rimuoverlo subito dopo.

Spinta dai suoi ammiratori a fare una dichiarazione riguardo la fine della sua storia e sul suo ex, Rosa si è lasciata andare ad un breve sfogo su Twitter, dove fa chiarezza: “Chi mi conosce e mi segue sa bene che persona sono e ciò che ho fatto. A tutto c’è un limite. Ho chiesto di voltare pagina e rispetto. Io sono felice“.

Basta a tutto questo.

Non se ne può più. Chi mi conosce e mi segue sa bene che la persona sono e ciò che ho fatto.

A tutto c’è un limite.

Ho chiesto di voltare pagina e rispetto

Io ad oggi sono felice. 🙏🏼 — Rosa Di Grazia (@RosaDiGrazia1) August 2, 2021