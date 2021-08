WhatsApp, disponibili alcune super funzioni: come sfruttarle gratuitamente

Spuntano su WhatsApp diverse funzioni che sono disponibili gratuitamente. Andiamo a vedere come utilizzarle e perchè risultano vantaggiose per l’utente.

Dopo un inizio 2021 terribile, WhatsApp si è ripresa alla grande aggiungendo tantissime funzioni alla sua applicazione, allontanando nuovamente l’agguerrita concorrenza di Telegram e Signal. Infatti gli sviluppatori di Menlo Park hanno aggiunto le chiamate con 50 utenti, la possibilità di entrare a chiamata in corso e diversi accorgimenti all’interno delle chat. Ma è possibile migliorare l’applicazione di messaggistica con diversi tools esterni.

Infatti oggi andremo a presentarvi due app di terzi in grado di migliorare l’app di messaggistica istantanea. Partiamo quindi da Whats Tracker, un’applicazione che se lasciata in background permette di monitorare una o più persone per quanto riguarda entrata ed uscita da WhatsApp, con tanto di report a fine giornata. Mentre la seconda è WAMR un’applicazione che permette di recuperare tutti i messaggi che abbiamo eliminato volontariamente. Questa applicazione quindi può tornare utile specialmente quando il nostro interlocutore elimina un messaggio prima che lo visualizziamo.

WhatsApp, nuovo strumento per gli audio: cosa cambia

Durante il mese di giugno, WhatsApp ha introdotto una grande novità per quanto riguarda gli audio. Infatti all’interno dell’applicazione di messaggistica, da quasi un mese, è possibile ascoltare tutti i vocali al doppio della velocità. Il tutto è arrivato con l’ultima versione dell’applicazione per Android, la 2.21.13.17. Quindi adesso gli sviluppatori cercheranno di rendere l’app più coerente e organica, con una modifica all’UI.

Con l’arrivo dell’estate i developer dell’applicazione sostituiranno la linea piatta degli audio, con una rappresentazione grafica che mostra tutte le variazioni dell’audio. La soluzione estetica scelta dall’applicazione è già nota a tutti gli utenti di Telegram, su cui questa grafica è presente già da tempo. La soluzione è utile specialmente negli audio lunghi con l’utente che potrà individuare e saltare le pause presenti nell’audio. Al momento la funzione è stata introdotta solamente sulla Beta per Android, ma a breve potrebbe arrivare sull’applicazione principale.