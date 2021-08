Tommaso Zorzi-Stefania Orlando, qualcosa è cambiato dopo il GF Vip: il motivo

Il rapporto tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sarebbe cambiato dopo il GF Vip. Andiamo a scoprire qual è il motivo dietro l’allontanamento.

Durante l’edizione del GF Vip 5 tutti i fan hanno potuto notare la bellissima amicizia tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Infatti i due hanno legato tantissimo nella casa più spiata dagli italiani, con il rapporto tra i due lodato anche da Alfonso Signorini. Anche dal punto di vista dei telespettatori i due hanno stupito per il grandissimo feeling, tanto da chiudere il programma con Stefania terza e Tommaso vincitore.

Dopo il grande successo del Grande Fratello Vip, però, qualcosa deve essere andato storto. Infatti a rivelarlo è stata la stessa Stefania Orlando che ha affermato: “Zorzi? C’è un bel legame tra di noi ma stando in città diverse non viviamo un rapporto quotidiano“. Andiamo quindi a vedere come Stefania ha descritto il rapporto a distanza con il noto influencer ed opinionista italiano.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, il rapporto è cambiato: la rivelazione della showgirl

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando stanno avendo diverse difficoltà nel vivere la loro amicizia a distanza. Infatti l’unico modo in cui riescono a parlare è telefonicamente visto che lei vive a Roma, mentre invece Zorzi vive a Milano. Nonostante la distanza Stefania ha spiegato perchè è rimasta colpita da Tommaso affermando: “Mi ha conquistata con la sua sensibilità, l’ironia, l’apertura mentale, la grande cultura nonostante la giovane età. Ha un background importante, a volte nella Casa non mi rendevo conto di parlare con un ragazzo così giovane. E poi quel suo sguardo profondo“.

Ma nel mondo dello spettacolo la Orlando non ha solamente Zorzi come compagno. Infatti la showgirl ha un bellissimo rapporto con Rita Dalla Chiesa e Adriana Volpe. Per il resto Stefania continua ad avere ottimi rapporti con i suoi amici conosciuti durante il periodo adolescenziale. A settembre la showgirl è pronta anche a tornare sul piccolo schermo partecipando a ‘Tale e Quale Show‘ di Carlo Conti. La partecipazione è un grande traguardo per Stefania, che da tempo prova a farne parte. Infatti per partecipare al music show la Orlando ha detto ‘No‘ anche al ruolo da opinionista nel prossimo GF Vip 6.