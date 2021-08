Tina Cipollari, la doccia fredda: “Non la amo e non la amerò” – VIDEO

Ci sarebbe una doccia fredda per Tina Cipollari: il suo storico ex Kikò Nalli avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni molto importanti riguardo la storia d’amore che c’è stata fra i due e da cui sono nati tre figli.

Ambra Lombardo, nota al pubblico come la Professoressa del Grande Fratello, ha riacceso il gossip e la speranza di vedere ancora insieme Tina Cipollari ed il suo ex compagno Chicco Nalli, detto anche Kikò. Tutto è nato da un’intervista al tabloid Di Più, dove ha spiegato che, secondo lei, Nalli sarebbe in fondo ancora coinvolto sentimentalmente con Tina.

Inoltre, secondo Ambra la coppia avrebbe dovuto concedersi un’altra possibilità prima di separarsi. La notizia è diventata una bomba virale, ed è arrivata anche al diretto interessato. Kikò ha dunque voluto fare chiarezza riguardo il suo attuale rapporto con Tina Cipollari e la sua situazione sentimentale attraverso dei video che ha condiviso sui social.

Tina Cipollari e Kikò Nalli: c’è un ritorno di fiamma?

Kikò Nalli appare quasi divertito dal nuovo gossip che impazza su di lui e l’ex compagna Tina Cipollari. Ma lui è fermo nelle sue dichiarazioni: “Tina non la amo e non la amerò più, è finita“. Insomma, non ci sarebbe alcuna speranza di un ritorno di fiamma fra i due, anche se Kikò ribadisce la stima reciproca che è rimasta con la sua ex.

L’ex di Tina, però, fa anche una dichiarazione clamorosa: nel suo cuore ci sarebbe un’altra donna. Non aggiunge ulteriori dettagli su chi sia la persona a cui si riferisce, ma assicura che lei sa chi è. Kikò Nalli si sarebbe dunque rifatto una vita e sarebbe felice ed innamorato, chissà se Tina Cipollari può dire altrettanto.

Ecco alcuni dei messaggi condivisi da Kikò Nalli su Instagram: