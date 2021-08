Sky, famosissimo giornalista dà l’addio: l’annuncio spiazza tutti – VIDEO

Famosissimo giornalista dà l’addio a Sky. Dopo 17 lunghissimi anni di carriera vissuti con l’emittente satellitare passa a Mediaset: il saluto

L’emittente satellitare Sky perde un altro dei suoi tasselli più importanti a livello giornalistico. Parliamo di Riccardo Trevisani il quale ha comunicato il suo addio per passare a Mediaset. Il famosissimo cronista ha dato l’annuncio attraverso i suoi social network, tra cui Instagram.

Qui Trevisani ha condiviso un video con i momenti più importanti legati alla sua esperienza in Sky dove ha cominciato a lavorare nel 2004. Proprio lo scorso 31 luglio, ha festeggiato 17 anni di carriera con l’emittente satellitare. “Infinite dirette in studio e sui campi. Mille dirette gol. 1325 telecronache. 279 condivise con un amico come Daniele Adani. Un percorso lunghissimo, di crescita e di lavoro. Il grazie va a Sky Sport e a chi mi ha permesso di mettere passione ed entusiasmo al servizio di chi ascolta”, ha dichiarato il cronista.

Trevisani lascia Sky dopo 17 lunghissimi anni: “Mi è piaciuto un sacco, a presto!”

Riccardo Trevisani lascia Sky per passare a Cologno Monzese. Il suo saluto ha emozionato il pubblico che per 17 lunghissimi anni l’ha seguito sull’emittente satellitare. Su Instagram Trevisani ha condiviso un video con tre highlights estrapolati dalla sua lunghissima carriera: “Sono stati tre momenti incredibili, indimenticabili e ingestibili, che certificano la passione per questo sport e per questo lavoro“.

E parlando di passione per il giornalismo, il cronista ha aggiunto: “Facciamo un lavoro bellissimo e complesso. Giudicato spesso con pochi argomenti (su tutti il tifo) e molta fretta. Non si può piacere a tutti. Lavorare per Sky, invece, mi e’ piaciuto un sacco. A presto”. Così Riccardo trevisani ha voluto salutare l’emittente satellitare che in questi anni gli ha permesso di portare a casa tantissime soddisfazioni. In bocca al lupo a Trevisani, una delle ormai ex voci più autorevoli di Sky.