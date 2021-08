Olimpiadi 2021, terribile incidente in pista: tifosi in ansia – VIDEO

Brutto incidente per un atleta del ciclismo su strada alle Olimpiadi 2021 di Tokyo: è intervenuto il medico per accertarsi delle condizioni

Al via la gara di qualificazione di ciclismo su strada maschile dove l’Italia è attualmente seconda alle spalle della Danimarca. Al momento della prova dell’Australia sono scesi in campo il quartetto del terrore, nonché i favoriti O’Brien, Welsford, Howard e Porter.

La squadra è partita bene ed ha proseguito meglio, ma ad un certo punto della gara il manubrio della bicicletta di Alex Porter ha ceduto ed il ciclista è caduto a circa 60 km/h sulla pista. I danni in volto erano visibili ed è stato reso necessario l’intervento dei medici per accertarsi delle condizioni dell’atleta.

Olimpiadi 2021, ciclismo su pista: l’incidente di Alex Porter

A causa del cedimento del manubrio di Alex Porter, la squadra australiana non è stata in grado di poter terminare la gara. Subito dopo l’incidente, l’atleta è stato soccorso dai medici per le escoriazioni riportate a seguito della caduta ad alta velocità e la pista è stata controllata minuziosamente dai giudici di gara. All’Australia è stata data la possibilità di poter gareggiare nuovamente, ma l’Italia ha forti probabilità di rimanere ancora al secondo posto.

Dalle prime immagini l’atleta in gara, Alex Porter, sembrava essere perfettamente lucido, si attendono aggiornamenti ufficiali da parte della Nazionale.